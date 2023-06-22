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ПАРЄ підтримала вступ України в НАТО та українську "формулу миру"

"Європейська правда"Четвер, 22 червня 2023, 19:36
ПАРЄ підтримала вступ України в НАТО та українську формулу миру
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З FACEBOOK PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE

Парламентська асамблея Ради Європи в четвер ухвалила резолюцію щодо політичних наслідків агресії Росії проти України, в якій підтримала вступ Києва до Північноатлатичного Альянсу та українську "формулу миру".

Про це повідомила членкиня української делегації в ПАРЄ, народна депутатка України Євгенія Кравчук, пише "Європейська правда".

Резолюція, яку ухвалили голосами 80 членів Парламентської асамблеї РЄ, закликає держави-члени Ради Європи, які є членами НАТО, підтримати членство України в НАТО, а також підтримує "формулу миру" Києва й вітає створення Реєстру збитків, завданих агресією РФ.

Також ПАРЄ у документі засуджує руйнування Каховської дамби й підтверджує, що російське керівництво "безрозсудно погрожує ядерною війною та використовує окупацію Запорізької АЕС з метою шантажу".

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Члени Парламентської асамблеї Ради Європи також закликають продовжувати роботу для створення міжнародного механізму компенсації та Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії, а також посилювати санкційний тиск та міжнародну ізоляцію держави-агресора.

Серед інших положень документа – заклик притягнути до відповідальності всі приватні військові компанії та союзників Росії, які скоюють злочини на території України, а також створити публічний реєстр компаній та фізичних осіб, які працюють в інтересах Росії та причетні до обходу санкцій.

Нагадаємо, на початку року ПАРЄ визнала, що військова агресія РФ проти України почалася у 2014, а не 2022 році, а також ухвалила рішення, яким затвердила свої вимоги щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

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Теми: ПАРЄУкраїнавійна
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