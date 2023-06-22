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ПАСЕ поддержала вступление Украины в НАТО и украинскую "формулу мира"

"Европейская правда"Четверг, 22 июня 2023, 19:36
ПАСЕ поддержала вступление Украины в НАТО и украинскую формулу мира
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ИЗ FACEBOOK PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE

Парламентская ассамблея Совета Европы в четверг приняла резолюцию о политических последствиях агрессии России против Украины, в которой поддержала вступление Киева в Североатлантический Альянс и украинскую "формулу мира".

Об этом сообщила член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины Евгения Кравчук, пишет "Европейская правда".

Резолюция, которую приняли голосами 80 членов Парламентской ассамблеи СЕ, призывает государства-члены Совета Европы, которые являются членами НАТО, поддержать членство Украины в НАТО, а также поддерживает "формулу мира" Киева и приветствует создание Реестра убытков, причиненных агрессией РФ.

Также ПАСЕ в документе осуждает разрушение Каховской дамбы и подтверждает, что российское руководство "безрассудно угрожает ядерной войной и использует оккупацию Запорожской АЭС с целью шантажа".

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Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы также призывают продолжать работу для создания международного механизма компенсации и Специального трибунала по преступлению агрессии России, а также усиливать санкционное давление и международную изоляцию государства-агрессора.

Среди других положений документа – призыв привлечь к ответственности все частные военные компании и союзников России, которые совершают преступления на территории Украины, а также создать публичный реестр компаний и физических лиц, работающих в интересах России и причастных к обходу санкций.

Напомним, в начале года ПАСЕ признала, что военная агрессия РФ против Украины началась в 2014, а не 2022 году, а также приняла решение, которым утвердила свои требования по созданию специального трибунала по преступлению агрессии России.

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Читайте также интервью с председателем ПАСЕ Тини Коксом: "Интернет-выборы в Украине возможны. И не будет претензий, если не все пройдет идеально".

Темы: ПАСЕУкраинавойна
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