Сили оборони посуваються вперед на півдні, наступ на 2 напрямках – Маляр

Триває наступ Сил оборони на півдні, є часткові успіхи, наразі захисники відтісняють загарбників і вирівнюють фронт.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках".

Деталі: За її словами, на деяких ділянках українські військові просунулись вперед та закріплюються на досягнутих рубежах.

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Натомість ворог підтягує та застосовує резерви, намагається відновити втрачені позиціі. Але несе великі втрати.

У той же час на сході протягом доби сили оборони вели як оборонні так і наступальні дії. "Наші сили оборони продовжують ефективно стримувати наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках", - зазначила Маляр.

При цьому вона підкреслила, що на жоден метр ворог не просунувся.

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Зараз на всіх напрямках тривають бої, найважчі, зокрема на Лиманському напрямку в районах Діброва, Серебрянське лісництво та Григорівка Донецької області.

Захисники протягом доби вели наступальні дії на напрямку Білогорівка – Діброва, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Окупант щодня втрачає живу силу і техніку, але продовжує атакувати, намагаючись виконуючи вказівки Кремля щодо повної окупації Донеччини та Луганщини", - зазначила Маляр.