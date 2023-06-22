Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сили оборони посуваються вперед на півдні, наступ на 2 напрямках – Маляр

Четвер, 22 червня 2023, 20:05
Сили оборони посуваються вперед на півдні, наступ на 2 напрямках – Маляр
Фото: Getty Images

Триває наступ Сил оборони на півдні, є часткові успіхи, наразі захисники відтісняють загарбників і вирівнюють фронт.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках".

Деталі: За її словами, на деяких ділянках українські військові просунулись вперед та закріплюються на досягнутих рубежах.

Реклама:

Натомість ворог підтягує та застосовує резерви, намагається відновити втрачені позиціі. Але несе великі втрати.

У той же час на сході протягом доби сили оборони вели як оборонні так і наступальні дії. "Наші сили оборони продовжують ефективно стримувати наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках", - зазначила Маляр.

При цьому вона підкреслила, що на жоден метр ворог не просунувся.

ВІДЕО ДНЯ

Зараз на всіх напрямках тривають бої, найважчі, зокрема на Лиманському напрямку в районах Діброва, Серебрянське лісництво та Григорівка Донецької області.

Захисники протягом доби вели наступальні дії на напрямку Білогорівка – Діброва, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Окупант щодня втрачає живу силу і техніку, але продовжує атакувати, намагаючись виконуючи вказівки Кремля щодо повної окупації Донеччини та Луганщини", - зазначила Маляр.

Теми: війнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДуда з неоголошеним візитом прибув до Києва

відео"Просунулися далеко": у 47-й бригаді розповіли про штурми – Залужний прокоментував

Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу

Парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Зеленський пропонує зробити англійську мову обов'язковою для чиновників

Зеленський запропонував змінити дату святкування Різдва та ще двох свят

Усі новини...
CNN: Початок контрнаступу не виправдав очікувань Заходу, але там "зберігають оптимізм"
Вертоліт із "Z" за 12 млн доларів: "Беларускі Гаюн" розповів деталі падіння в Білорусі
ПАРЄ підтримала вступ України в НАТО та українську "формулу миру"
Зеленський звільнив посла у Білорусі
Останні новини
14:58
Рада прийняла закон про доплати військовим
14:46
Зеленський: навіть внутрішні сили РФ перестали озиратися на кволого господаря Кремля
14:42
У ВР зареєстрували два законопроєкти, які посилять регулювання роботи психологів
14:16
На Таврійському напрямку частковий успіх, знищено майже 3 роти росіян – Тарнавський
14:15
ЗВІТЧитачі УП разом з митцями допомогли 93-й бригаді ОМБр Холодний Яр
14:13
фотоДуда з неоголошеним візитом прибув до Києва
14:12
Відмова від готівки: НБУ заявив про готовність, але є нюанс
14:10
відео"Просунулися далеко": у 47-й бригаді розповіли про штурми – Залужний прокоментував
14:06
Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу
13:58
відеоПрезидент Литви: Прибув до Києва з головним меседжем – місце України в НАТО
Усі новини...
Реклама: