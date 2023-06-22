Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

Четверг, 22 июня 2023, 20:05
Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр
Фото: Getty Images

Продолжается наступление Сил обороны на юге, есть частичные успехи, в настоящее время защитники оттесняют захватчиков и выравнивают фронт.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях".

Детали: По ее словам, на некоторых участках украинские военные продвинулись вперед и закрепляются на достигнутых рубежах.

Реклама:

Зато враг подтягивает и применяет резервы, пытается восстановить утраченные позиции. Но несет большие потери.

В то же время на востоке в течение суток силы обороны вели как оборонительные так и наступательные действия. "Наши силы обороны продолжают эффективно сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях", - отметила Маляр.

При этом она подчеркнула, что ни на один метр враг не продвинулся.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас на всех направлениях продолжаются бои, самые тяжелые, в частности на Лиманском направлении в районах Диброва, Серебрянское лесничество и Григорьевка Донецкой области.

Защитники в течение суток вели наступательные действия на направлении Белогоровка - Диброва, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Оккупант ежедневно теряет живую силу и технику, но продолжает атаковать, пытаясь выполняя указания Кремля по полной оккупации Донецкой и Луганской областей", - отметила Маляр.

Темы: войнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоУдар по Краматорску: 8 погибших, в том числе дети, и 56 раненых

Беларусь сделала Фирташа дипломатом, чтобы уберечь от экстрадиции - DW

Зеленский уволил главу "Укроборонпрома"

США передают Украине дополнительные Stryker и Bradley: новый пакет помощи на $500 млн

"Антонов" уволил жену нардепа Торохтия

Нацкомиссия рекомендует рассмотреть переименование Запорожья

Все новости...
CNN: Начало контрнаступления не оправдало ожиданий Запада, но там "сохраняют оптимизм"
Вертолет с "Z" за 12 млн долларов: "Беларускі Гаюн" рассказал детали падения в Беларуси
ПАСЕ поддержала вступление Украины в НАТО и украинскую "формулу мира"
Зеленский уволил посла в Беларуси
Последние новости
09:04
Еврокомиссия заморозила часть средств ЕС для Румынии
08:59
Рютте: Саммит НАТО должен дать сигнал, что будущее Украины – в Альянсе
08:56
Дуда: Присутствие "вагнеровцев" в Беларуси требует очень жесткого ответа НАТО
08:40
видеоЗеленский: Записанные в Конституции слова перестали быть историей 
08:25
Наблюдается активность вражеской тактической авиации – Воздушные силы
08:14
Через Россию дети не имели права ходить в школу до сих пор: история из черниговского приграничья
08:09
Украинские бойцы уничтожили под тысячу российских захватчиков и вражеское ПВО – Генштаб
07:55
ПВО ночью сбила 6 барражирующих "Шахедов"
07:29
Войска РФ наступают на четырех направлениях – Генштаб
07:17
фото, видеоУдар по Краматорску: 8 погибших, в том числе дети, и 56 раненых
Все новости...
Реклама: