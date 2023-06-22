Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

Продолжается наступление Сил обороны на юге, есть частичные успехи, в настоящее время защитники оттесняют захватчиков и выравнивают фронт.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях".

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Детали: По ее словам, на некоторых участках украинские военные продвинулись вперед и закрепляются на достигнутых рубежах.

Зато враг подтягивает и применяет резервы, пытается восстановить утраченные позиции. Но несет большие потери.

В то же время на востоке в течение суток силы обороны вели как оборонительные так и наступательные действия. "Наши силы обороны продолжают эффективно сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях", - отметила Маляр.

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При этом она подчеркнула, что ни на один метр враг не продвинулся.

Сейчас на всех направлениях продолжаются бои, самые тяжелые, в частности на Лиманском направлении в районах Диброва, Серебрянское лесничество и Григорьевка Донецкой области.

Защитники в течение суток вели наступательные действия на направлении Белогоровка - Диброва, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Оккупант ежедневно теряет живую силу и технику, но продолжает атаковать, пытаясь выполняя указания Кремля по полной оккупации Донецкой и Луганской областей", - отметила Маляр.