Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр
Продолжается наступление Сил обороны на юге, есть частичные успехи, в настоящее время защитники оттесняют захватчиков и выравнивают фронт.
Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram
Прямая речь Маляр: "Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях".
Детали: По ее словам, на некоторых участках украинские военные продвинулись вперед и закрепляются на достигнутых рубежах.
Зато враг подтягивает и применяет резервы, пытается восстановить утраченные позиции. Но несет большие потери.
В то же время на востоке в течение суток силы обороны вели как оборонительные так и наступательные действия. "Наши силы обороны продолжают эффективно сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях", - отметила Маляр.
При этом она подчеркнула, что ни на один метр враг не продвинулся.
Сейчас на всех направлениях продолжаются бои, самые тяжелые, в частности на Лиманском направлении в районах Диброва, Серебрянское лесничество и Григорьевка Донецкой области.
Защитники в течение суток вели наступательные действия на направлении Белогоровка - Диброва, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.
Оккупант ежедневно теряет живую силу и технику, но продолжает атаковать, пытаясь выполняя указания Кремля по полной оккупации Донецкой и Луганской областей", - отметила Маляр.