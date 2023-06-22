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Зеленський звільнив посла у Білорусі

"Європейська правда"Четвер, 22 червня 2023, 20:28
Зеленський звільнив посла у Білорусі
Ігор Кизим, фото: РАДІО СВОБОДА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ігоря Кизима з посади посла України в Білорусі.

Відповідний указ оприлюднений у четвер на сайті президента, повідомляє "Європейська правда".

"Звільнити Кизима Ігоря Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Білорусь", – йдеться у рішенні.

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Варто зазначити, попри численні заклики розірвати дипломатичні відносини не лише з РФ, а й з Білоруссю, Київ так і не пішов на цей крок після повномасштабного вторгнення Росії.

Замість цього Київ декілька разів викликав для консультацій посла у Білорусі, однак незабаром він знову повертався до Мінська.

Востаннє МЗС України вирішило викликати посла Ігоря Кизима для консультацій у квітні через зустріч самопроголошеного президента Александра Лукашенка з ватажком донецьких окупантів Денисом Пушиліним. Після цього український посол не повертався до Мінська.

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Про те, чому Києву слід поставити всі крапки над "і" у відносинах з Білоруссю, писав у статті редактор "ЄвроПравди" Юрій Панченко: Квиток в один кінець: чому посол України не має повертатися до Білорусі Лукашенка.

В інтерв’ю "ЄвроПравді" посол Кизим визнавав, що фактично перебував у Мінську в ситуації повної блокади. 

Теми: БілорусьУкраїнаЗеленський
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