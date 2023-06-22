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Зеленский уволил посла в Беларуси

"Европейская правда"Четверг, 22 июня 2023, 20:28
Зеленский уволил посла в Беларуси
Игорь Кизим, фото: РАДИО СВОБОДА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Игоря Кизима с должности посла Украины в Беларуси.

Соответствующий указ обнародован в четверг на сайте президента, сообщает "Европейская правда".

"Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Беларусь", – говорится в решении.

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Стоит отметить, несмотря на многочисленные призывы разорвать дипломатические отношения не только с РФ, но и с Беларусью, Киев так и не пошел на этот шаг после полномасштабного вторжения России.

Вместо этого Киев несколько раз вызывал для консультаций посла в Беларуси, однако вскоре он снова возвращался в Минск.

Последний раз МИД Украины решил вызвать посла Игоря Кизима для консультаций в апреле из-за встречи самопровозглашенного президента Александра Лукашенко с главарем донецких оккупантов Денисом Пушилиным. После этого украинский посол не возвращался в Минск.

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О том, почему Киеву следует поставить все точки над "і" в отношениях с Беларусью, писал в статье редактор "ЕвроПравды" Юрий Панченко: Билет в один конец: почему посол Украины не должен возвращаться в Беларусь Лукашенко.

В интервью "ЕвроПравде" посол Кизим признавал, что фактически находился в Минске в ситуации полной блокады.

Темы: БеларусьУкраинаЗеленский
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