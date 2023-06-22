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ЄСПЛ оголосить рішення за позовом Саакашвілі проти України через позбавлення громадянства

"Європейська правда"Четвер, 22 червня 2023, 21:19
ЄСПЛ оголосить рішення за позовом Саакашвілі проти України через позбавлення громадянства
Фото: Getty Images

Європейський суд з прав людини 29 червня оголосить рішення у справі "Саакашвілі проти України", в якій експрезидент Грузії вимагає визнати порушення його прав через позбавлення українського громадянства й видворення у 2017-2018 роках.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі суду.

Справа стосується експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі, який у 2015 році отримав українське громадянство та брав активну участь в українській політиці.

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У позові він заявив про різні порушення його прав у 2017 році, коли його українське громадянство було анульовано, а також у 2018 році, коли проти нього було порушено кримінальну справу, його було заарештовано та видворено з України.

Українське громадянство Саакашвілі було відновлене у 2019 році, він повернувся в Україну і був призначений на "високу політичну посаду" – керівником Національної ради з питань реформ при президенті, але відтоді покинув Україну й наразі перебуває під вартою в Грузії.

Саакашвілі в позові стверджував, що щодо нього були порушені декілька статтей Європейської конвенції про права людини, зокрема про заборону нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження, право на свободу та безпеку, презумпція невинуватості тощо.

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Рішення у справі очікується близько 10:00 за центральноєвропейським часом (11:00 за Києвом) у четвер, 29 червня.

Як відомо, Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року, а останнім часом його стан здоров'я значно погіршився.

Наприкінці лютого ЄС подав офіційний протест грузинській владі щодо Саакашвілі після того, як це рішення розблокувала Угорщина. У ньому містився заклик звільнити Саакашвілі від покарання для лікування в Польщі.

Теми: ЄСПЛСаакашвілі
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