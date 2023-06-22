ЕСПЧ огласит решение по иску Саакашвили против Украины из-за лишения гражданства

Европейский суд по правам человека 29 июня огласит решение по делу "Саакашвили против Украины", в котором экс-президент Грузии требует признать нарушение его прав из-за лишения украинского гражданства и выдворения в 2017-2018 годах.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе суда.

Дело касается экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который в 2015 году получил украинское гражданство и принимал активное участие в украинской политике.

В иске он заявил о различных нарушениях его прав в 2017 году, когда его украинское гражданство было аннулировано, а также в 2018 году, когда против него было возбуждено уголовное дело, он был арестован и выдворен из Украины.

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Украинское гражданство Саакашвили было восстановлено в 2019 году, он вернулся в Украину и был назначен на "высокую политическую должность" – руководителем Национального совета по вопросам реформ при президенте, но с тех пор покинул Украину и сейчас находится под стражей в Грузии.

Саакашвили в иске утверждал, что в отношении него были нарушены несколько статей Европейской конвенции о правах человека, в частности о запрете бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, право на свободу и безопасность, презумпция невиновности и тому подобное.

Решение по делу ожидается около 10:00 по центральноевропейскому времени (11:00 по Киеву) в четверг, 29 июня.

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Как известно, Саакашвили находится под стражей со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года, а в последнее время его состояние здоровья значительно ухудшилось.

В конце февраля ЕС подал официальный протест грузинским властям в отношении Саакашвили после того, как это решение разблокировала Венгрия. В нем содержался призыв освободить Саакашвили от наказания для лечения в Польше.