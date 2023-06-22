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Майбутній посол України в Угорщині розповів, що зробить з Орбаном при зустрічі

"Європейська правда"Четвер, 22 червня 2023, 21:48
Майбутній посол України в Угорщині розповів, що зробить з Орбаном при зустрічі
Федір Шандор, фото: Fcacebook

Професор Ужгородського національного університету, доктор філософських наук Федір Шандор, який має стати послом України в Угорщині, розповів про свої очікування від зустрічі з угорським прем’єром Віктором Орбаном.

Про це Шандор сказав в інтерв’ю угорському порталу HVG, повідомляє "Європейська правда".

Майбутній український посол, який зараз у складі 101 бригади територіальної оборони воює на фронті в Україні, не погоджується з тезою Будапешта про те, що Угорщина "не втягнута" у війну України.

"Хто сказав, що Угорщина не бере участі у війні?" – зауважив Шандор, додавши, що на боці України воюють близько 400 угорців, 30 із яких уже загинули, а також згадавши про мільйони гривень пожертв угорських громадян для України.

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"Я сам є прикладом того, що угорці, як і представники будь-якої іншої національності в Україні, захищають свої сім’ї та свою батьківщину. Ми дуже вдячні угорському уряду, всім нашим угорським друзям за їхню надзвичайну допомогу", – вважає він.

На питання, що б він сказав Віктору Орбану під час першої зустрічі, Шандор відповів: "Я б запросив його на прогулянку Секешфегерваром. Нам буде багато що сказати один одному".

Він не пояснив, чому мав на увазі саме Секешфегервар. Це одне з найбільших міст Угорщини, яке було столицею середньовічного Угорського королівства й місцем розташування королівської резиденції.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, про можливе призначення Федора Шандора новим послом України в Угорщині стало відомо навесні цього року. Але угорська президентка Каталін Новак затримує надання агремана – згоди на призначення нового посла.

У липні 2022 року президент Володимир Зеленський звільнив Людмилу Непоп з посади посла України в Угорщині.

Теми: УгорщинаУкраїна
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