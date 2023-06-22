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Будущий посол Украины в Венгрии рассказал, что сделает с Орбаном при встрече

"Европейская правда"Четверг, 22 июня 2023, 21:48
Будущий посол Украины в Венгрии рассказал, что сделает с Орбаном при встрече
Федор Шандор, фото: Facebook

Профессор Ужгородского национального университета, доктор философских наук Федор Шандор, который должен стать послом Украины в Венгрии, рассказал о своих ожиданиях от встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Об этом Шандор сказал в интервью венгерскому порталу HVG, сообщает "Европейская правда".

Будущий украинский посол, который сейчас в составе 101 бригады территориальной обороны воюет на фронте в Украине, не согласен с тезисом Будапешта о том, что Венгрия "не втянута" в войну Украины.

"Кто сказал, что Венгрия не участвует в войне?" – отметил Шандор, добавив, что на стороне Украины воюют около 400 венгров, 30 из которых уже погибли, а также вспомнив о миллионах гривен пожертвований венгерских граждан для Украины.

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"Я сам являюсь примером того, что венгры, как и представители любой другой национальности в Украине, защищают свои семьи и свою родину. Мы очень благодарны венгерскому правительству, всем нашим венгерским друзьям за их чрезвычайную помощь", – считает он.

На вопрос, что бы он сказал Виктору Орбану во время первой встречи, Шандор ответил: "Я бы пригласил его на прогулку по Секешфегервару. Нам будет много чего сказать друг другу".

Он не объяснил, почему имел в виду именно Секешфегервар. Это один из крупнейших городов Венгрии, который был столицей средневекового Венгерского королевства и местом расположения королевской резиденции.

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Напомним, о возможном назначении Федора Шандора новым послом Украины в Венгрии стало известно весной этого года. Но венгерский президент Каталин Новак задерживает предоставление агремана – согласия на назначение нового посла.

В июле 2022 года президент Владимир Зеленский уволил Людмилу Непоп с должности посла Украины в Венгрии.

Темы: ВенгрияУкраина
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