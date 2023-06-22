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Розтрата на купівлі генераторів: КМДА і прокуратура "схрестили списи"

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 червня 2023, 22:14
Розтрата на купівлі генераторів: КМДА і прокуратура схрестили списи

У КМДА заявили, що закупівля генераторів Департаментом муніципальної безпеки проведена без порушень, у прокуратурі опонують, посилаючись на дані Держказначейства.

Джерело: КМДА у Telegram, пресслужба Київської міської прокуратури в коментарі УП

Дослівно КМДА: "Сьогодні директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку вручено другу за два дні підозру. Київська міська прокуратура звинувачує Ткачука у нібито розкраданні бюджетних коштів, спираючись на висновок Державної аудиторської служби.

Однак в акті перевірки Північного офісу Держаудитслужби зауважень до зазначених закупівель не виявлено. Більше того, кошти ПДВ у розмірі 1,8 млн грн у процесі закупівель, на які вказує обвинувачення, були повернуті до бюджету міста комерційною структурою.

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Департамент муніципальної безпеки закликає правоохоронні органи та прокуратуру до всебічного неупередженого та справедливого розслідування, де немає місця політичному впливу".

Деталі: У столичній прокуратурі натомість зауважують, що перед врученням підозри Ткачуку вони звернулися з офіційним запитом до Державної казначейської служби України. Згідно з відповіддю казначейства від 20.06.2023, кошти у вигляді зайве сплаченого ПДВ не повернуто.

Крім того, станом на 22 червня 2023 року до органу досудового розслідування від Департаменту не надходила інформація з підтверджуючими платіжними квитанціями щодо повернення на його рахунок коштів постачальником.

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Дослівно прокуратура: "Звертаємо увагу, що Державна аудиторська служба Украіни під час перевірки виявила, що проведені Департаментом розрахунки з комерційною структурою призвели до завищення вартості поставленого товару на загальну суму 1 829 166,5 грн, незаконних видатків за рахунок бюджету та втрат Департаментом бюджетних коштів на зазначену суму.  Вказаний факт також підтверджується висновком експерта.

У той же час, якщо після проведення слідчий дій службові особи Департаменту розпочали претензійну роботу та комерційна структура перерахувала кошти на рахунки Департаменту, це ще раз підтверджує обгрунтованість доводів слідства та вважатиметься пом’якшуючою обставиною та добровільним відшкодуванням завданої шкоди у межах досудового розслідування".

Що передувало: Правоохоронці повідомили директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку нову підозру – в розтраті бюджетних коштів у особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Теми: КиївКМДАпрокуратура
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