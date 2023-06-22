Растрата на покупке генераторов: КГГА и прокуратура "скрестили копья"

В КГГА заявили, что закупка генераторов Департаментом муниципальной безопасности проведена без нарушений, в прокуратуре оппонируют, ссылаясь на данные Госказначейства.

Источник: КГГА в Telegram, пресс-служба Киевской городской прокуратуры в комментарии УП

Дословно КГГА: "Сегодня директору Департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку вручено второе за два дня подозрение. Киевская городская прокуратура обвиняет Ткачука в якобы хищении бюджетных средств, опираясь на заключение Государственной аудиторской службы.

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Однако в акте проверки Северного офиса Госаудитслужбы замечаний к указанным закупкам не обнаружено. Более того, средства НДС в размере 1,8 млн грн в процессе закупок, на которые указывает обвинение, были возвращены в бюджет города коммерческой структурой.

Департамент муниципальной безопасности призывает правоохранительные органы и прокуратуру к всестороннему беспристрастному и справедливому расследованию, где нет места политическому влиянию".

Детали: В столичной прокуратуре подчеркивают, что перед вручением подозрения Ткачуку они обратились с официальным запросом в Государственную казначейскую службу Украины. Согласно ответу казначейства от 20.06.2023, средства в виде излишне уплаченного НДС не возвращены.

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Кроме того, по состоянию на 22 июня 2023 года в орган досудебного расследования от Департамента не поступала информация с подтверждающими платежными квитанциями о возврате на его счет средств поставщиком.

Дословно прокуратура: "Обращаем внимание, что Государственная аудиторская служба Украины во время проверки обнаружила, что проведенные Департаментом расчеты с коммерческой структурой привели к завышению стоимости поставленного товара на общую сумму 1 829 166,5 грн, незаконных расходов за счет бюджета и потерь Департаментом бюджетных средств на указанную сумму. Указанный факт также подтверждается заключением эксперта.

В то же время, если после проведения следственный действий должностные лица Департамента начали претензионную работу и коммерческая структура перечислила средства на счета Департамента, это еще раз подтверждает обоснованность доводов следствия и будет считаться смягчающим обстоятельством и добровольным возмещением причиненного ущерба в рамках досудебного расследования".

Что предшествовало: Правоохранители сообщили директору Департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку новое подозрение - в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах, в условиях военного положения.