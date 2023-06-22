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Чиновнику КМДА-фігуранту справи про загибель людей перед зачиненим укриттям оголосили нову підозру

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 червня 2023, 15:28
Чиновнику КМДА-фігуранту справи про загибель людей перед зачиненим укриттям оголосили нову підозру
РОМАН ТКАЧУК. ФОТО КМДА

Правоохоронці повідомили директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку нову підозру – в розтраті бюджетних коштів у особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, 11 листопада 2022 року Ткачук уклав із товариством договір на закупку мініелектростанцій на загальну суму понад 28, 6 млн грн для оснащення пунктів обігріву на території столиці.

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Постановою уряду від 09.11.2022 ця категорія товарів звільнена від сплати податку на додану вартість та ввізного мита при ввезенні на митну територію України.

Попри це, Департамент платіжним дорученням від 21 листопада перерахував на користь товариства бюджетні кошти в сумі понад 28, 6 млн гривень, у тому числі безпідставно включений у платіж податок на додану вартість, чим спричинив шкоду Департаменту на суму 1,8 млн гривень.

 

У прокуратурі кажуть, що факт розтрати бюджетних коштів підтверджується актом перевірки закупівлі, яку проводила Державна аудиторська служба України.

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Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо: Директору Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роману Ткачуку повідомили про підозру в службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків у справі про загибель людей через недопуск до укриття.

На думку слідства, неналежне виконанням службових обов’язків директором Департаменту та відсутність з його боку контролю за утриманням та станом готовності укриттів призвело до загибелі та травмування людей на порозі зачиненого найпростішого укриття, що є тяжкими наслідками.

Суд відправив Ткачука під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета контролю.

В Київській міській державній адміністрації заявили, що арешт директора Департаменту муніципальної безпеки негативно вплине на ліквідацію надзвичайних ситуацій у столиці.

Теми: Київкорупціяпрокуратура
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