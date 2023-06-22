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Байден не відмовляється від слів про "диктатора Сі", але хоче з ним зустрітись

"Європейська правда"Четвер, 22 червня 2023, 22:30
Байден не відмовляється від слів про диктатора Сі, але хоче з ним зустрітись
ДЖО БАЙДЕН. ФОТО З FACEBOOK

Президент США Джо Байден відмовився забирати назад свої слова щодо голови Китаю Сі Цзіньпіна, якого раніше назвав "диктатором".

Про це Байден сказав на пресконференції в Білому домі в четвер після зустрічі з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, передає кореспондент "Європейської правди".

Американський президент заявив, що не буде уникати "говорити те, що вважає фактом стосовно наших відносин із Китаєм, і це не те, що я буду кардинально змінювати".

"Вважаю – і я вже це казав, – що істерія щодо наших відносин із Китаєм згасає та минає. Був інцидент, який призвів до певного непорозуміння. Та державний секретар Блінкен здійснив чудовий візит до Китаю", – додав він.

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Байден також висловив сподівання, що "в певний момент у майбутньому" сам зустрінеться із Сі Цзіньпінем, і не вважає, що його слова про китайського лідера "мали якісь реальні наслідки".

Раніше повідомлялося, що Байден назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна "диктатором", коли розповідав про його реакцію на збитий китайський розвідувальний аеростат.

У відповідь у Китаї заявили, що американський президент здійснив "публічну політичну провокацію".

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Теми: БайденСі Цзіньпін
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