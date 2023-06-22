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Байден не отказывается от слов о "диктаторе Си", но хочет с ним встретиться

"Европейская правда"Четверг, 22 июня 2023, 22:30
Байден не отказывается от слов о диктаторе Си, но хочет с ним встретиться
ДЖО БАЙДЕН. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Президент США Джо Байден отказался забирать назад свои слова в отношении председателя Китая Си Цзиньпина, которого ранее назвал "диктатором".

Об этом Байден сказал на пресс-конференции в Белом доме в четверг после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает корреспондент "Европейской правды".

Американский президент заявил, что не будет избегать "говорить то, что считает фактом в отношении наших отношений с Китаем, и это не то, что я буду кардинально менять".

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"Считаю – и я уже это говорил, – что истерия в отношении наших отношений с Китаем угасает и проходит. Был инцидент, который привел к определенному недоразумению. И государственный секретарь Блинкен совершил замечательный визит в Китай", – добавил он.

Байден также выразил надежду, что "в определенный момент в будущем" сам встретится с Си Цзиньпинем, и не считает, что его слова о китайском лидере "имели какие-то реальные последствия".

Ранее сообщалось, что Байден назвал лидера КНР Си Цзиньпина "диктатором", когда рассказывал о его реакции на сбитый китайский разведывательный аэростат.

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В ответ в Китае заявили, что американский президент совершил "публичную политическую провокацию".

Темы: БайденСи Цзиньпин
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