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Зеленський: Не може бути духовних зв'язків з державою-терористом, будуть нові кроки

Станіслав ПогоріловЧетвер, 22 червня 2023, 23:20
Зеленський: Не може бути духовних зв'язків з державою-терористом, будуть нові кроки
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський пообіцяв нові кроки щодо духовної незалежності України.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Провів і нараду щодо духовної незалежності України – ми продовжуємо відповідну роботу, і будуть нові наші кроки".

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Деталі: За словами президента, очевидно, що не може бути справді духовних звʼязків із державою-терористом і тими, хто виправдовує вбивство, вбивство українців і покриває зло. Кожен день і кожна ніч російського терору це доводять.

"І ми дійдемо до того моменту, коли всі залежності від Росії, якими хтось десь намагається маніпулювати, будуть знищені", - підкреслив Зеленський.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський підписав закон 2309-ІХ про заборону ввезення й розповсюдження російських книжок – через рік після того, як його ухвалив парламент. 

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Теми: ЗеленськийУкраїнаРосіякультура
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