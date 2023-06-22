Зеленский: Не может быть духовных связей с государством-террористом, будут новые шаги

Президент Владимир Зеленский пообещал новые шаги по духовной независимости Украины.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Провел и совещание по духовной независимости Украины - мы продолжаем соответствующую работу, и будут новые наши шаги".

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Детали: По словам президента, очевидно, что не может быть действительно духовных связей с государством-террористом и теми, кто оправдывает убийство, убийство украинцев и покрывает зло. Каждый день и каждая ночь российского террора это доказывают.

"И мы дойдем до того момента, когда все зависимости от России, которыми кто-то где-то пытается манипулировать, будут уничтожены", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский подписал закон 2309-ІХ о запрете ввоза и распространения российских книг - через год после того, как его принял парламент.