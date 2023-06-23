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У напрямку Дніпропетровської і Запорізької областей летять "Шахеди" – Повітряні сили

П'ятниця, 23 червня 2023, 01:55
У напрямку Дніпропетровської і Запорізької областей летять Шахеди – Повітряні сили
ІРАНСЬКИЙ ДРОН, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Російські загарбники спрямували ударні безпілотники типу "Шахед" у напрямку Дніпропетровської і Запорізької областей.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку".

Деталі: Про можливу атаку ворожих безпілотників Повітряні сили попередили близько 01:45.

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Нагадаємо: У Києві та низці областей України вночі 23 червня оголошено повітряну тривогу.

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Теми: ШахедЗапорізька областьДніпропетровська область
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