У напрямку Дніпропетровської і Запорізької областей летять "Шахеди" – Повітряні сили
П'ятниця, 23 червня 2023, 01:55
Російські загарбники спрямували ударні безпілотники типу "Шахед" у напрямку Дніпропетровської і Запорізької областей.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно: "Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку".
Деталі: Про можливу атаку ворожих безпілотників Повітряні сили попередили близько 01:45.
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Нагадаємо: У Києві та низці областей України вночі 23 червня оголошено повітряну тривогу.
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