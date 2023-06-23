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В направлении Днепропетровской и Запорожской областей летят "Шахеды" – Воздушные силы

Пятница, 23 июня 2023, 01:55
В направлении Днепропетровской и Запорожской областей летят Шахеды – Воздушные силы
ИРАНСКИЙ ДРОН, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES, ФОТО "ШАХЕДОВ"

Российские захватчики направили ударные беспилотники типа "Шахед" в направлении Днепропетровской и Запорожской областей.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения БпЛА типа "Shahed" с южного направления".

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Детали: О возможной атаке вражеских беспилотников Воздушные силы предупредили около 01:45.

Напомним: В Киеве и ряде областей Украины ночью 23 июня объявлена воздушная тревога.

Темы: ШахедЗапорожская областьДнепропетровская область
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