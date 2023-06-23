На Хмельниччині прогриміли вибухи: працювала ППО
П'ятниця, 23 червня 2023, 04:28
У Хмельницькій області вночі 23 червня пролунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони.
Джерело: Хмельницька обласна військова адміністрація у Telegram, "Суспільне" у Telegram
Дослівно ОВА: "Було чутно вибухи в Хмельницькій області.
Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!".
Реклама:
Деталі: Водночас, о 03:14 "Суспільне" повідомило, що у місті Хмельницький пролунав вибух.
Згодом в ОВА повідомили, що під час повітряної тривоги в Хмельницькій області спрацювала ППО.
Нагадаємо: На території всієї України вночі 23 червня оголошено повітряну тривогу.
ВІДЕО ДНЯ