На Хмельниччині прогриміли вибухи: працювала ППО

У Хмельницькій області вночі 23 червня пролунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони.

Джерело: Хмельницька обласна військова адміністрація у Telegram, "Суспільне" у Telegram

Дослівно ОВА: "Було чутно вибухи в Хмельницькій області.

Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!".

Реклама:

Деталі: Водночас, о 03:14 "Суспільне" повідомило, що у місті Хмельницький пролунав вибух.

Згодом в ОВА повідомили, що під час повітряної тривоги в Хмельницькій області спрацювала ППО.

Нагадаємо: На території всієї України вночі 23 червня оголошено повітряну тривогу.