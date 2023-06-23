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На Хмельниччині прогриміли вибухи: працювала ППО

"Українська правда"П'ятниця, 23 червня 2023, 04:28
На Хмельниччині прогриміли вибухи: працювала ППО
Ілюстративне фото з сайту denzadnem

У Хмельницькій області вночі 23 червня пролунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони. 

Джерело: Хмельницька обласна військова адміністрація у Telegram, "Суспільне" у Telegram

Дослівно ОВА: "Було чутно вибухи в Хмельницькій області.

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Деталі: Водночас, о 03:14 "Суспільне" повідомило, що у місті Хмельницький пролунав вибух.

Згодом в ОВА повідомили, що під час повітряної тривоги в Хмельницькій області спрацювала ППО.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: На території всієї України вночі 23 червня оголошено повітряну тривогу.

Теми: Хмельницькийвибух
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