В Хмельницкой области прогремели взрывы: работала ПВО
Пятница, 23 июня 2023, 04:28
В Хмельницкой области ночью 23 июня прогремели взрывы, работали силы противовоздушной обороны.
Источник: Хмельницкая областная военная администрация в Telegram, "Суспільне" в Telegram
Дословно ОВА: "Были слышны взрывы в Хмельницкой области.
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Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких!".
Детали: Вместе с тем, в 03:14 "Суспільне" сообщило, что в городе Хмельницкий прогремел взрыв.
Позже в ОВА сообщили, что во время воздушной тревоги в Хмельницкой области сработала ПВО.
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Напомним: На территории всей Украины ночью 23 июня объявлена воздушная тревога.