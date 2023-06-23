В Хмельницкой области прогремели взрывы: работала ПВО

В Хмельницкой области ночью 23 июня прогремели взрывы, работали силы противовоздушной обороны.

Источник: Хмельницкая областная военная администрация в Telegram, "Суспільне" в Telegram

Дословно ОВА: "Были слышны взрывы в Хмельницкой области.

Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких!".

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Детали: Вместе с тем, в 03:14 "Суспільне" сообщило, что в городе Хмельницкий прогремел взрыв.

Позже в ОВА сообщили, что во время воздушной тревоги в Хмельницкой области сработала ПВО.

Напомним: На территории всей Украины ночью 23 июня объявлена воздушная тревога.