Росіяни вночі запустили по Україні 13 крилатих ракет: усі знищено

Сили протиповітряної оборони вночі 23 червня знищили усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 та розвідувальний безпілотник, якими російські окупанти атакували територію України.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Уночі 23 червня противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атаку спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області.

Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із 4-х бомбардувальників Ту-95мс.

Реклама:

Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині".

Деталі: Крім того, за даними Повітряних сил, українські захисники знищили ворожий розвідувальний БпЛА не встановленого типу.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ