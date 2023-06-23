Росіяни вночі запустили по Україні 13 крилатих ракет: усі знищено
П'ятниця, 23 червня 2023, 07:47
Сили протиповітряної оборони вночі 23 червня знищили усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 та розвідувальний безпілотник, якими російські окупанти атакували територію України.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно: "Уночі 23 червня противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атаку спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області.
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Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із 4-х бомбардувальників Ту-95мс.
Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині".
Деталі: Крім того, за даними Повітряних сил, українські захисники знищили ворожий розвідувальний БпЛА не встановленого типу.
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