Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вночі запустили по Україні 13 крилатих ракет: усі знищено

"Українська правда"П'ятниця, 23 червня 2023, 07:47
Росіяни вночі запустили по Україні 13 крилатих ракет: усі знищено
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ ARMIFLOT.RU

Сили протиповітряної оборони вночі 23 червня знищили усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 та розвідувальний безпілотник, якими російські окупанти атакували територію України.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Уночі 23 червня противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атаку спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області.

Реклама:

Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із 4-х бомбардувальників Ту-95мс.

Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині".

Деталі: Крім того, за даними Повітряних сил, українські захисники знищили ворожий розвідувальний БпЛА не встановленого типу.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • У Хмельницькій області вночі 23 червня пролунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони. 
  • Також вночі лунали вибухи у Запоріжжі.

Теми: ППОракетний ударРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
ППО
З'явився знімок наслідків удару по російській базі ППО в Криму
Уночі над Україною збили чотири крилаті ракети
На підступах до Києва працювала ППО, знищила всі ворожі цілі – КМВА
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: