Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вночі запустили по Україні 13 крилатих ракет: усі знищено

"Українська правда"П'ятниця, 23 червня 2023, 07:47
Росіяни вночі запустили по Україні 13 крилатих ракет: усі знищено
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ ARMIFLOT.RU

Сили протиповітряної оборони вночі 23 червня знищили усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 та розвідувальний безпілотник, якими російські окупанти атакували територію України.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Уночі 23 червня противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атаку спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області.

Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із 4-х бомбардувальників Ту-95мс.

Реклама:

Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині".

Деталі: Крім того, за даними Повітряних сил, українські захисники знищили ворожий розвідувальний БпЛА не встановленого типу.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • У Хмельницькій області вночі 23 червня пролунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони. 
  • Також вночі лунали вибухи у Запоріжжі.

Теми: ППОракетний ударРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW

Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО

Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Все досягло точки кипіння, його хочуть довести до смерті

Росія в ніч на 3 липня вдарила дронами по будівлі СБУ в Сумах – Зеленський

фотоУ жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн

Зеленський розповів, якою буде відповідь України на суд над виснаженим Саакашвілі

Усі новини...
ППО
ЗСУ уразили 17 артпідрозділів та ППО ворога – Генштаб
Сили ППО знищили навколо Києва майже 20 ворожих безпілотників – КМВА
У Франції і Німеччини розбіжності щодо розбудови європейської ППО – ЗМІ
Останні новини
07:25
На Луганщині ворог переобладнав дитячі заклади у військові госпіталі – Генштаб
07:02
За минулу добу відбулося понад 40 бойових зіткнень з ворогом – зведення
06:31
відеоПід Москвою збили 2 безпілотники – росЗМІ
05:34
Маск і Цукерберг – лідери рейтингу найбагатших людей світу – ЗМІ
04:45
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
03:55
відео, оновлено від 23:23Під Москвою – потужна пожежа на складах фабрики
03:30
Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО
02:40
доповненоУ трьох областях – загроза ворожих безпілотників
01:59
Під Мелітополем окупанти мінують дороги і засіяні поля – ЦНС
01:22
Повітряні сили попередили про загрозу балістики для 5 областей
Усі новини...
Реклама: