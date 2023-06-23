Россияне ночью запустили по Украине 13 крылатых ракет: все уничтожены
Пятница, 23 июня 2023, 07:47
Силы противовоздушной обороны ночью 23 июня уничтожили все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 и разведывательный беспилотник, которыми российские оккупанты атаковали территорию Украины.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно: "Ночью 23 июня противник нанес удар по Украине с самолетов стратегической авиации. На этот раз атака направлена на военный аэродром в Хмельницкой области.
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Пуски осуществлялись около полуночи с Каспийского моря с 4-х бомбардировщиков Ту-95мс.
Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство на Хмельнитчине".
Детали: Кроме того, по данным Воздушных сил, украинские защитники уничтожили вражеский разведывательный БпЛА не установленного типа.
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Что этому предшествовало:
- В Хмельницкой области ночью 23 июня прогремели взрывы, работали силы противовоздушной обороны.
- Также ночью раздавались взрывы в Запорожье.