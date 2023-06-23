Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ночью запустили по Украине 13 крылатых ракет: все уничтожены

"Украинская правда"Пятница, 23 июня 2023, 07:47
Россияне ночью запустили по Украине 13 крылатых ракет: все уничтожены
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА ARMIFLOT.RU

Силы противовоздушной обороны ночью 23 июня уничтожили все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 и разведывательный беспилотник, которыми российские оккупанты атаковали территорию Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "Ночью 23 июня противник нанес удар по Украине с самолетов стратегической авиации. На этот раз атака направлена на военный аэродром в Хмельницкой области.

Реклама:

Пуски осуществлялись около полуночи с Каспийского моря с 4-х бомбардировщиков Ту-95мс.

Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство на Хмельнитчине".

Детали: Кроме того, по данным Воздушных сил, украинские защитники уничтожили вражеский разведывательный БпЛА не установленного типа.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало:

  • В Хмельницкой области ночью 23 июня прогремели взрывы, работали силы противовоздушной обороны.
  • Также ночью раздавались взрывы в Запорожье.

Темы: ПВОракетный ударРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ПВО
Над Киевом ПВО уничтожила более 20 вражеских целей – КГВА
В Киеве и области работала ПВО
На Черкасщине работала ПВО
Последние новости
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
Все новости...
Реклама: