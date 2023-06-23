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Россияне ночью запустили по Украине 13 крылатых ракет: все уничтожены

"Украинская правда"Пятница, 23 июня 2023, 07:47
Россияне ночью запустили по Украине 13 крылатых ракет: все уничтожены
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА ARMIFLOT.RU

Силы противовоздушной обороны ночью 23 июня уничтожили все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 и разведывательный беспилотник, которыми российские оккупанты атаковали территорию Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "Ночью 23 июня противник нанес удар по Украине с самолетов стратегической авиации. На этот раз атака направлена на военный аэродром в Хмельницкой области.

Пуски осуществлялись около полуночи с Каспийского моря с 4-х бомбардировщиков Ту-95мс.

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Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство на Хмельнитчине".

Детали: Кроме того, по данным Воздушных сил, украинские защитники уничтожили вражеский разведывательный БпЛА не установленного типа.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В Хмельницкой области ночью 23 июня прогремели взрывы, работали силы противовоздушной обороны.
  • Также ночью раздавались взрывы в Запорожье.

Темы: ПВОракетный ударРосcия
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