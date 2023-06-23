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Пентагон про удари по Чонгарському мосту: Це битва України, вони її планують

"Європейська правда"П'ятниця, 23 червня 2023, 10:00
Пентагон про удари по Чонгарському мосту: Це битва України, вони її планують
Пошкоджений Чонгарський міст. Фото з Telegram колаборанта Володимира Сальдо

У Пентагоні прокоментували удари по Чонгарському мосту на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом, які були завдані напередодні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник Пентагона Патрік Райдер.

За його словами, Україна сама планує і проводить бойові дії, а США разом із союзниками забезпечують її необхідними засобами для оборони від російської агресії.

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"Це боротьба України, вони планують і проводять ці бойові дії. Ми зосереджені на роботі з нашими союзниками і партнерами для того, щоб забезпечити їх бойовими можливостями, необхідними для захисту своєї країни і повернення суверенної території", – зазначив Райдер.

Нагадаємо, 22 червня було завдано удару по Чонгарському мосту. Поставлені РФ представники так званої "місцевої влади" заявили, що "за попередньою оцінкою, використовувалися англійські ракети Storm Shadow".

Теми: КримвибухдорогиСША
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