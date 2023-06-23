Пентагон об ударах по Чонгарскому мосту: Это битва Украины, они ее планируют

В Пентагоне прокомментировали удары по Чонгарскому мосту на административной границе между Херсонской областью и Крымом, которые были нанесены накануне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, Украина сама планирует и проводит боевые действия, а США вместе с союзниками обеспечивают ее необходимыми средствами для обороны от российской агрессии.

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"Это борьба Украины, они планируют и проводят эти боевые действия. Мы сосредоточены на работе с нашими союзниками и партнерами для того, чтобы обеспечить их боевыми возможностями, необходимыми для защиты своей страны и возвращения суверенной территории", – отметил Райдер.

Напомним, 22 июня был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Поставленные РФ представители так называемой "местной власти" заявили, что "по предварительной оценке, использовались английские ракеты Storm Shadow".