Від Києва до Зміїного: Зеленський подякував спецпризначенцям СБУ за круті операції

Військово-політичне керівництво держави привітало бійців Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України. Президент Володимир Зеленський подякував за унікальні спецоперації, які наразі засекречено.

Джерело: глава держави в соцмережах, головнокомандувач Залужний у Facebook, голова СБУ Василь Малюк, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні ми відзначаємо в нашій державі день дуже важливих та дуже ефективних наших воїнів – День Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України. І дякуємо їм!

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Звичайно, поки засекречено більшість із того, що роблять наші спецпризначенці СБУ на війні заради України. Але це дійсно круті операції, і хочу, щоб усі в Україні це знали і цим пишалися.

Це тисячі спеціальних та оперативно-бойових заходів від Києва до Зміїного і всюди в районах бойових дій. "А" СБУ – справжні наші, українські воїни! Взірцева українська сила! Дякую вам, хлопці! Кожному!".

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Деталі: Глава держави побажав спецпризначенцям СБУ знищити якнайбільше ворогів, а всій Україні – якнайшвидше перемогти.

Вітальне відео розмістив у своєму Facebook головнокомандувач Валерій Залужний.

Він подякував спецпризначенцям СБУ за стійкість, міцність та самовідданість.

Крім цього голова СБУ генерал-майор Василь Малюк у своєму привітальному слові зазначив, що проведені ЦСО "А" унікальні спецоперації задають високу професійну планку не тільки для українських колег, але й для спецпризначенців з інших країн.

Пряма мова: "Ви завжди перебуваєте на найнебезпечніших напрямках і без вагань беретеся за найскладніші завдання. Результат цієї ефективної роботи – тисячі знищених окупантів та їхня військова техніка. І головне – деокуповані українські території.

Шлях до Перемоги дається нам дорогою ціною, бо війна забирає наших товаришів по службі. Кожен, хто віддав своє життя за Батьківщину, – Герой. Пам’ять про полеглих побратимів назавжди залишиться у наших серцях.

Я щиро вдячний кожному, хто, ризикуючи своїм життям, без вагань йде у бій. Крок за кроком ми рухаємося вперед, щоб остаточно звільнити нашу землю від ворога. І обов’язково зробимо це!".

Кожен із промовців згадав гасло Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України – "Життя –Батьківщині! Честь – нікому!".

Довідково: Історія Центру розпочалася 23 червня 1994 року, коли указом президента було створено Управління "А" у складі центрального управління СБУ та відповідні підрозділи в регіонах. У липні 1996 року воно було реорганізовано в управління боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ.

А з 27 грудня 2005 року діє Центр спеціальних операцій по боротьбі з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів.

Зараз Центр "А" очолює Євгеній Хмара.