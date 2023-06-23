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От Киева до Змеиного: Зеленский поблагодарил спецназ СБУ за крутые операции

Валентина РоманенкоПятница, 23 июня 2023, 11:02
От Киева до Змеиного: Зеленский поблагодарил спецназ СБУ за крутые операции
ЦСО "А" СБУ

Военно-политическое руководство государства поздравило бойцов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины. Президент Владимир Зеленский поблагодарил за уникальные спецоперации, которые пока засекречены.

Источник: глава государства в соцсетях, главнокомандующий Залужный в Facebook, глава СБУ Василий Малюк, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь Зеленского: "Сегодня мы отмечаем в нашем государстве день очень важных и очень эффективных наших воинов - День Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины. И спасибо им!

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Конечно, пока засекречено большинство из того, что делают наши спецназовцы СБУ на войне ради Украины. Но это действительно крутые операции, и хочу, чтобы все в Украине это знали и этим гордились.

Это тысячи специальных и оперативно-боевых мероприятий от Киева до Змеиного и везде в районах боевых действий. "А" СБУ - настоящие наши, украинские воины! Образцовая украинская сила! Спасибо вам, ребята! Каждому!".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Глава государства пожелал спецназовцам СБУ уничтожить как можно больше врагов, а всей Украине - как можно скорее победить.

Приветственное видео разместил в своем Facebook главнокомандующий Валерий Залужный.

Он поблагодарил спецназовцев СБУ за стойкость, прочность и самоотверженность.

Кроме этого глава СБУ генерал-майор Василий Малюк в своем приветственном слове отметил, что проведенные ЦСО "А" уникальные спецоперации задают высокую профессиональную планку не только для украинских коллег, но и для спецназовцев из других стран.

Прямая речь: "Вы всегда находитесь на самых опасных направлениях и без колебаний беретесь за самые сложные задачи. Результат этой эффективной работы - тысячи уничтоженных оккупантов и их военная техника. И главное - деоккупированные украинские территории.

Путь к Победе дается нам дорогой ценой, потому что война забирает наших сослуживцев. Каждый, кто отдал свою жизнь за Родину, - Герой. Память о павших собратьях навсегда останется в наших сердцах.

Я искренне благодарен каждому, кто, рискуя своей жизнью, без колебаний идет в бой. Шаг за шагом мы движемся вперед, чтобы окончательно освободить нашу землю от врага. И обязательно сделаем это!".

Каждый из спикеров вспомнил лозунг Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины - "Жизнь - Родине! Честь - никому!".

Справка: История Центра началась 23 июня 1994 года, когда указом президента было создано Управление "А" в составе центрального управления СБУ и соответствующие подразделения в регионах. В июле 1996 года оно было реорганизовано в управление по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ.

А с 27 декабря 2005 года действует Центр специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов.

Сейчас Центр "А" возглавляет Евгений Хмара.

Темы: СБУ
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