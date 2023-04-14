Зеленський змінив керівника спецпризначенців СБУ
П'ятниця, 14 квітня 2023, 17:39
Президент Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару начальником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України замість Сергія Дусика.
Джерело: укази глави держави від 14 квітня
Дослівно: "Призначити Хмару Євгенія Леонідовича начальником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України".
Деталі: Іншим указом з цієї посади звільнено Дусика, який очолював центр із травня 2020 року.
Нагадаємо: Бійці Центру спеціальних операцій "А" СБУ виконують завдання зокрема на передовій.
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