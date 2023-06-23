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В окупованому Маріуполі підірвали російських офіцерів − Спротив

Ірина БалачукП'ятниця, 23 червня 2023, 11:28
В окупованому Маріуполі підірвали російських офіцерів − Спротив
Скриншот з відео

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунав вибух, ліквідовані 4 російські офіцери, повідомляє Маріупольський спротив.

Джерело: Маріуполь. Спротив та радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Дослівно спротив: "Доброго ранку! Сьогодні (23 червня − ред.) просто привітали русню біля порту. Мінус чотири офіцери".

Деталі: Спротив також опублікував відео.

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Інформацію про вибух в Маріуполі поширили також радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко і російські Telegram-канали.

Андрющенко додав, що вибух пролунав у Приморському районі неподалік від Маріупольського морського порту.
 

Теми: Маріупольокупаціявибух
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