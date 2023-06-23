В окупованому Маріуполі підірвали російських офіцерів − Спротив

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунав вибух, ліквідовані 4 російські офіцери, повідомляє Маріупольський спротив.

Джерело: Маріуполь. Спротив та радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Дослівно спротив: "Доброго ранку! Сьогодні (23 червня − ред.) просто привітали русню біля порту. Мінус чотири офіцери".

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Деталі: Спротив також опублікував відео.

Маріупольський Спротив повідомив про ліквідацію 4 російських офіцерів у тимчасово окупованому Маріуполі pic.twitter.com/1EsIDn6IcL — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 23, 2023

Інформацію про вибух в Маріуполі поширили також радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко і російські Telegram-канали.

ВІДЕО ДНЯ

Вибух пролунав вранці 23 червня у Приморському районі неподалік від Маріупольського морського порту. Відео Маріуроль. Спротив pic.twitter.com/GmSELzhyeU — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 23, 2023

Андрющенко додав, що вибух пролунав у Приморському районі неподалік від Маріупольського морського порту.

