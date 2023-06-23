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В оккупированном Мариуполе подорвали российских офицеров − Сопротивление

Ирина БалачукПятница, 23 июня 2023, 11:28
В оккупированном Мариуполе подорвали российских офицеров − Сопротивление
Скриншот из видео

Во временно оккупированном Мариуполе прогремел взрыв, ликвидированы 4 российских офицера, сообщает Мариупольское сопротивление.

Источник: Мариуполь. Сопротивление и советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Дословно сопротивление: "Доброе утро! Сегодня (23 июня − ред.) просто поздравили русню возле порта. Минус четыре офицера".

Детали: Сопротивление также опубликовало видео.

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Информацию о взрыве в Мариуполе распространили также советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко и российские Telegram-каналы.

Андрющенко добавил, что взрыв прогремел в Приморском районе неподалеку от Мариупольского морского порта.

Темы: Мариупольоккупациявзрыв
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