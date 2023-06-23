Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В оккупированном Мариуполе подорвали российских офицеров − Сопротивление

Ирина БалачукПятница, 23 июня 2023, 11:28
В оккупированном Мариуполе подорвали российских офицеров − Сопротивление
Скриншот из видео

Во временно оккупированном Мариуполе прогремел взрыв, ликвидированы 4 российских офицера, сообщает Мариупольское сопротивление.

Источник: Мариуполь. Сопротивление и советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Дословно сопротивление: "Доброе утро! Сегодня (23 июня − ред.) просто поздравили русню возле порта. Минус четыре офицера".

Реклама:

Детали: Сопротивление также опубликовало видео.

Информацию о взрыве в Мариуполе распространили также советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко и российские Telegram-каналы.

ВИДЕО ДНЯ

Андрющенко добавил, что взрыв прогремел в Приморском районе неподалеку от Мариупольского морского порта.

Темы: Мариупольоккупациявзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
Все новости...
Реклама: