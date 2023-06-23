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Туреччина видала ліцензії на виробництво в Україні дронів Bayraktar та Akinci

"Європейська правда"П'ятниця, 23 червня 2023, 11:53

Турецька компанія Baykar отримала від влади ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні.

Про це заявив гендиректор Baykar Халюк Байрактар, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yeni Akit.

"Ми отримали відповідні ліцензійні дозволи від Туреччини на повне виробництво безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2 та Akinci в Україні", – сказав Байкар.

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У компанії розраховують розпочати виробництво в Україні у 2025 році. Загальний обсяг запланованих інвестицій у підприємство становить $95,5 млн.

У 2019 році Baykar заснувала в Україні ТОВ "Авіа Венчурс" з метою відкрити два заводи в Україні. Очікується, що саме ТОВ "Авіа Венчурс" від імені компанії Baykar буде займатися будівництвом заводу, де будуть вироблятися дрони.

Будівництву сприяло підписання у лютому 2022 року рамкової угоди між урядами України та Туреччини про співробітництво в аерокосмічній галузі.

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За словами міністра оборони Олексія Резнікова, безпілотники, що вироблятимуться на заводі в Україні, будуть обладнувати двигунами українського виробництва. Також мають створити навчальний центр для підготовки фахівців з управління Bayraktar різних категорій.

Теми: байрактарТуреччинаУкраїнавиробництво
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