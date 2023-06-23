Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Туреччина видала ліцензії на виробництво в Україні дронів Bayraktar та Akinci

"Європейська правда"П'ятниця, 23 червня 2023, 11:53

Турецька компанія Baykar отримала від влади ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні.

Про це заявив гендиректор Baykar Халюк Байрактар, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yeni Akit.

"Ми отримали відповідні ліцензійні дозволи від Туреччини на повне виробництво безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2 та Akinci в Україні", – сказав Байкар.

У компанії розраховують розпочати виробництво в Україні у 2025 році. Загальний обсяг запланованих інвестицій у підприємство становить $95,5 млн.

Реклама:

У 2019 році Baykar заснувала в Україні ТОВ "Авіа Венчурс" з метою відкрити два заводи в Україні. Очікується, що саме ТОВ "Авіа Венчурс" від імені компанії Baykar буде займатися будівництвом заводу, де будуть вироблятися дрони.

Будівництву сприяло підписання у лютому 2022 року рамкової угоди між урядами України та Туреччини про співробітництво в аерокосмічній галузі.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, безпілотники, що вироблятимуться на заводі в Україні, будуть обладнувати двигунами українського виробництва. Також мають створити навчальний центр для підготовки фахівців з управління Bayraktar різних категорій.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: байрактарТуреччинаУкраїнавиробництво
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Сумах – жалоба: зросла кількість жертв через атаку російських дронів

фото Міноборони РФ заявило, що Московську область атакували 5 безпілотників

Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW

Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Все досягло точки кипіння, його хочуть довести до смерті

Росія в ніч на 3 липня вдарила дронами по будівлі СБУ в Сумах – Зеленський

фотоУ жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн

Усі новини...
байрактар
Компанія Baykar подарувала ЗСУ два безпілотники Bayraktar
"Народні байрактари": опубліковано відео роботи дронів по танках Росії
"Байрактари" скоро зможуть протистояти іранським дронам – гендиректор
Останні новини
10:58
Болгарія вже формує новий пакет допомоги для України – міністр
10:52
Захисники мають успіх на Бахмутському напрямку – Генштаб 
10:47
Нафта дорожчає на тлі скорочення видобутку Саудівською Аравією та РФ
10:42
фото"Кинджалами вдарете?": затримано миколаївця, який готував удар по СБУ
10:37
Українці суттєво знизили запити, тому майже не змінили оцінку свого добробуту - дослідження
10:35
відеоЗакривавлена 8-місячна дівчинка в Краматорську: матір розповіла деталі трагедії
10:34
Не лише "Дія": як сплатити податки та подати декларацію
10:19
Доброволець з Литви помер після отриманих поранень у Бахмуті
10:00
Курс валют на 4 липня: скільки коштують готівкові долар та євро
09:52
У Франції вдруге ніч минула відносно спокійно, але знов кілька десятків затриманих
Усі новини...
Реклама: