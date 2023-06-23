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Турция выдала лицензии на производство в Украине дронов Bayraktar и Akinci

"Европейская правда"Пятница, 23 июня 2023, 11:53

Турецкая компания Baykar получила от властей лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине.

Об этом заявил гендиректор Baykar Халюк Байрактар, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yeni Akit.

"Мы получили соответствующие лицензионные разрешения от Турции на полное производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 и Akinci в Украине", – сказал Байкар.

В компании рассчитывают начать производство в Украине в 2025 году. Общий объем запланированных инвестиций в предприятие составляет $95,5 млн.

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В 2019 году Baykar основала в Украине ООО "Авиа Венчурс" с целью открыть два завода в Украине. Ожидается, что именно ООО "Авиа Венчурс" от имени компании Baykar будет заниматься строительством завода, где будут производиться дроны.

Строительству способствовало подписание в феврале 2022 года рамочного соглашения между правительствами Украины и Турции о сотрудничестве в аэрокосмической отрасли.

По словам министра обороны Алексея Резникова, беспилотники, которые будут производиться на заводе в Украине, будут оборудовать двигателями украинского производства. Также должны создать учебный центр для подготовки специалистов по управлению Bayraktar различных категорий.

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Темы: байрактарТурцияУкраинапроизводство
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