Вибухало 5 годин: під Києвом після ворожих обстрілів згоріло 10 га лісу

На Київщині у результаті російських обстрілів вигоріло 10 га лісу − пожежа спалахнула після чергового обстрілу, коли ворожі ракети влучили у місце, де під час окупації навесні 2022 року були позиції російських загарбників − там почалась масова детонація снарядів.

Джерело: поліція Київщини у Facebook, спеціаліст з комунікації бучанського управління поліції Аліна Подрейко у коментарі "Українській правді"

Дослівно поліція: "10 гектарів лісу знищила масштабна пожежа, яка спалахнула після чергових ворожих обстрілів на Київщині. Вогонь над окопами агресорів в Здвижівці розростався в геометричній прогресії".

Місце події - у червоному колі

Деталі: Як уточнила УП Подрейко, пожежа спалахнула 16 червня. Тоді повідомлялося про пуск російських "Калібрів" з Чорного моря і роботу ППО на Київщині.

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Пряма мова Подрейко: "Це було вдень 16 червня. У результаті російського обстрілу сталося займання лісу поблизу Здвижівки. Там під час окупації були позиції російських солдатів і там тривали жорстокі бої. Плюс там був ворожий склад боєприпасів.

Звісно, після деокупації там були роботи з розмінування, але через те, що був той склад і багато боєприпасів були глибоко під землею, то і почалася масова детонація. Вибухи тривали активно приблизно з 15-15:30 десь до 20:00. Вибухало з маленьким інтервалом".

Деталі: Подрейко пояснила, що на місці були і ДСНС, і поліція, і представники лісництва, але через активну детонацію гасити пожежу було неможливо.

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Тому прийняли рішення прорити траншеї, щоб спинити поширення вогню. Увечері, коли вибухи трохи стихли, залучили бронетехніку і трактор, прорили траншеї і так спинили просування пожежі.

Але та частина лісу, де вибухало, все ж вигоріла.

Наразі лісництва підраховують збитки.

Поліція закликає мешканців не відвідувати ліси, бо це може бути небезпечно для життя.