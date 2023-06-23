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Взрывалось 5 часов: под Киевом после вражеских обстрелов сгорело 10 га леса

Ирина БалачукПятница, 23 июня 2023, 13:40
Взрывалось 5 часов: под Киевом после вражеских обстрелов сгорело 10 га леса
Скриншот из видео

В Киевской области в результате российских обстрелов выгорело 10 га леса − пожар вспыхнул после очередного обстрела, когда вражеские ракеты попали в место, где во время оккупации весной 2022 года были позиции российских захватчиков − там началась массовая детонация снарядов.

Источник: полиция Киевщины в Facebook, специалист по коммуникации Бучанского управления полиции Алина Подрейко в комментарии "Украинской правде"

Дословно полиция: "10 гектаров леса уничтожил масштабный пожар, который вспыхнул после очередных вражеских обстрелов на Киевщине. Огонь над окопами агрессоров в Здвижевке разрастался в геометрической прогрессии".

 
Место происшествия - в красном круге

Детали: Как уточнила УП Подрейко, пожар вспыхнул 16 июня. Тогда сообщалось о пуске российских "Калибров" из Черного моря и работе ПВО на Киевщине.

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Прямая речь Подрейко: "Это было днем 16 июня. В результате российского обстрела произошло возгорание леса вблизи Здвижевки. Там во время оккупации были позиции российских солдат и там продолжались жестокие бои. Плюс там был вражеский склад боеприпасов.

Конечно, после деоккупации там были работы по разминированию, но из-за того, что был тот склад и много боеприпасов были глубоко под землей, то и началась массовая детонация. Взрывы продолжались активно примерно с 15-15:30 где-то до 20:00. Они были с маленьким интервалом".

Детали: Подрейко объяснила, что на месте были и ГСЧС, и полиция, и представители лесничества, но из-за активной детонации тушить пожар было невозможно.

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Поэтому приняли решение прорыть траншеи, чтобы остановить распространение огня. Вечером, когда взрывы немного стихли, привлекли бронетехнику и трактор, прорыли траншеи и так остановили продвижение пожара.

Но та часть леса, где взрывалось, все же выгорела.

Сейчас лесничества подсчитывают убытки.

Полиция призывает жителей не посещать леса, потому что это может быть опасно для жизни.

Темы: Киевская областьвойнапожар
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