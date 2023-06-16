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Росія запускала "Калібри" з Чорного моря: в Україні була тривога, працювала ППО

Ірина БалачукП'ятниця, 16 червня 2023, 12:32
Росія запускала Калібри з Чорного моря: в Україні була тривога, працювала ППО
Скриншот з alerts.in.ua

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли, що російські окупанти випустили ракети "Калібр" з кораблів у Чорному морі, в Україні оголошували повітряну тривогу, на Київщині працювало ППО.

Джерело: Повітряні сили, карта тривог, КМВА у Telegram 

Дослівно ПС ЗСУ: "Увага! Зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря!".

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Деталі: Наразі влада України оголосила повітряну тривогу у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській та Вінницькій областях.

Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Об 11:06 тривоги також почали лунати у Полтавській, Одеській, Київській областях. 

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Об 11:19 сирени почали вити на Хмельниччині, Житомирщині та в Чернівецькій області.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що в Києві та області працює ППО.

Українців закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. 

О 12:17 тривоги почали скасовувати. За попередньою інформацією під час атаки РФ 16 червня протиповітряна оборона знищила 12 ракет.

Теми: повітряна тривогаУкраїнаЧорне море
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