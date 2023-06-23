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Удар по комунальниках Херсона: кількість жертв зросла до 3 людей

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 червня 2023, 17:02
Удар по комунальниках Херсона: кількість жертв зросла до 3 людей
Фото Прокудіна у Telegram

Кількість жертв удару російських загарбників по комунальному підприємству Херсона 23 червня зросла до 3 людей.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "У медзакладі зупинилося серце 53-річного працівника транспортного підприємства, котре сьогодні обстріляли російські терористи".

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Деталі: За його словами, лікарі зробили все можливе, щоб врятувати життя чоловіка, але поранення виявилися надто важкими.

Що було раніше: 23 червня у першій половині дня окупанти нанесли удар по комунальному транспортному підприємству Херсона. У результаті обстрілу загинули 55 та 43-річні чоловіки, ще пʼятеро їхніх колег отримали поранення.

Теми: Херсонвійнажертви
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