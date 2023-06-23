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Удар по коммунальщикам Херсона: количество жертв возросло до 3 человек

Станислав ПогориловПятница, 23 июня 2023, 17:02
Удар по коммунальщикам Херсона: количество жертв возросло до 3 человек
Фото Прокудина в Telegram

Количество жертв удара российских захватчиков по коммунальному предприятию Херсона 23 июня возросло до 3 человек.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "В медучреждении остановилось сердце 53-летнего работника транспортного предприятия, которое сегодня обстреляли российские террористы".

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Детали: По его словам, врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь мужчины, но ранения оказались слишком тяжелыми.

Что предшествовало: 23 июня в первой половине дня оккупанты нанесли удар по коммунальному транспортному предприятию Херсона. В результате обстрела погибли 55 и 43-летние мужчины, еще пятеро их коллег получили ранения.

Темы: Херсонвойнажертвы
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