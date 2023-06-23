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Воздушные силы прокомментировали удар по базе в Геническе: ответ на террор РФ

Валентина РоманенкоПятница, 23 июня 2023, 17:34
Воздушные силы прокомментировали удар по базе в Геническе: ответ на террор РФ

Командующий Воздушных сил Николай Олещук назвал украинским ответом на ракетный террор РФ взрывы в оккупированном Геническе Херсонской области.

Источник: Олещук в Telegram

Детали: Генерал-лейтенант распространил видео из российских пабликов, обещая, что российским захватчикам никогда не будет покоя на украинской земле.

Прямая речь: "База росгвардии в Геническе... Украинский ответ на российский ракетный террор не заставил себя ждать.

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Оккупантам не будет покоя на нашей земле! Уничтожаем рашистов, держим небо!".

Что предшествовало: Российские оккупанты заявили о ракетном ударе в Геническе и Скадовске Херсонской области. Российское информагентство "ТАСС" сообщило, что в Геническе прогремели по меньшей мере три взрыва, а над городом поднялся столб черного дыма.

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Гауляйтер Сальдо предположил, что вероятно были выпущены четыре английские ракеты Storm Shadow.

Темы: Херсонская областьГеническВоздушные силы ВСУ
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