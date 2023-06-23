Колаборант Сальдо каже, що Чонгарський міст не зможуть відремонтувати через 20 днів

Колаборант і гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що пошкодження Чонгарського мосту внаслідок обстрілу виявилися серйознішими і міст не відновлять через 15-20 днів.

Джерело: прокремлівське видання ТАСС

Пряма мова: "Міст пошкоджений набагато серйозніше, ніж ми спочатку думали. Міст зараз, у найближчі 15–20 днів, навіть може й більше – поки проводяться там роботи, досліджують його, що з ним робити, – непридатний для пересування".

Передісторія:

Реклама:

У четвер 22 червня окупанти заявили про обстріл моста на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом поблизу Чонгара.