Коллаборант Сальдо говорит, что Чонгарский мост не смогут отремонтировать через 20 дней

Коллаборант и гауляйтер оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что повреждения Чонгарского моста в результате обстрела оказались более серьезными и мост не восстановят через 15-20 дней.

Источник: прокремлевское издание ТАСС

Прямая речь: "Мост поврежден гораздо серьезнее, чем мы изначально думали. Мост сейчас, в ближайшие 15-20 дней, даже может и больше - пока проводятся там работы, исследуют его, что с ним делать, - непригоден для передвижения".

Предыстория:

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В четверг 22 июня оккупанты заявили об обстреле моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.