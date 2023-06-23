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Коллаборант Сальдо говорит, что Чонгарский мост не смогут отремонтировать через 20 дней

Алена МазуренкоПятница, 23 июня 2023, 21:34
Коллаборант Сальдо говорит, что Чонгарский мост не смогут отремонтировать через 20 дней
ФОТО З TELEGRAM САЛЬДО

Коллаборант и гауляйтер оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что повреждения Чонгарского моста в результате обстрела оказались более серьезными и мост не восстановят через 15-20 дней.

Источник: прокремлевское издание ТАСС

Прямая речь: "Мост поврежден гораздо серьезнее, чем мы изначально думали. Мост сейчас, в ближайшие 15-20 дней, даже может и больше - пока проводятся там работы, исследуют его, что с ним делать, - непригоден для передвижения".

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Предыстория:

  • В четверг 22 июня оккупанты заявили об обстреле моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

Темы: Херсоноккупациявзрыв
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