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У Києві та інших містах прогриміли вибухи: у столиці уламки пошкодили багатоповерхівку

"Українська правда"Субота, 24 червня 2023, 04:05
У Києві та інших містах прогриміли вибухи: у столиці уламки пошкодили багатоповерхівку
Пошкоджена багатоповерхівка у Києві. Фото КМВА

У Києві  Дніпрі, Харкові та Кременчуці вночі 24 червня прогриміла серія вибухів, працювали сили протиповітряної оборони, у столиці уламки збитої ворожої цілі пошкодили багатоповерхівку. 

Джерело: "УП", Повітряні сили ЗСУ у Telegram, Київська міська військова адміністрація у Telegram, міський голова Києва Вітпалій Кличко у Telegram, "Суспільне" у Telegram

Деталі: Серія вибухів у Києві прозвучала близько 03:05. У КМВА повідомили, що у столиці працює ППО.

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За інформацією Повітряних сил, у напрямку Києва рухаються крилаті ракети.

"Суспільне" також повідомляє, що звуки вибухів було чутно в Дніпрі, Харкові та Кременчуці. 

Віталій Кличко повідомив про вибухи в Соломʼянському районі Києва.

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"Попередньо: в Соломʼянському районі уламки ракети влучили в автомобільну стоянку. Бригади екстрених служб - на місці. Задимлення і на верхніх поверхах житлового будинку поруч зі стоянкою. Пожежні обстежують", – написав він у соцмережі. 

У КМВА повідомили, що у Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків є пошкодження багатоповерхівки, виникла пожежа.

 
 

Доповнено о 04:05. Пізніше у КМВА уточнили, що у Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків на 24–поверхову будівлю виникли руйнування та займання на 16, 17 та 18 поверхах.

"Наразі відомо про 2-х постраждалих. Одному надали медичну допомогу на місці, іншого госпіталізовано. Інформація уточняються", - повідомив начальник адміністрації Сергій Попко. 

Нагадаємо: На території всієї України втретє за вечір 23 червня і ніч 24 червня оголосили повітряну тривогу.

Теми: КиївППОракетний удар
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