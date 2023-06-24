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В Киеве и других городах прогремели взрывы: в столице обломки повредили многоэтажку

"Украинская правда"Суббота, 24 июня 2023, 04:05
В Киеве и других городах прогремели взрывы: в столице обломки повредили многоэтажку
Поврежденная многоэтажка в Киеве. Фото КМВА

В Киеве ночью 24 июня прогремела серия взрывов, работали силы противовоздушной обороны, в столице обломки сбитой вражеской цели повредили многоэтажку.

Источник: "УП", Воздушные силы ВСУ в Telegram, Киевская городская военная администрация в Telegram, городской голова Киева Витпалий Кличко в Telegram, "Суспільне" у Telegram

Детали: Серия взрывов в Киеве прозвучала около 03:05. В КГВА сообщили, что в столице работает ПВО.

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По информации Воздушных сил, в направлении Киева движутся крылатые ракеты.

"Суспільне" также сообщает, что звуки взрывов были слышны в Днепре, Харькове и Кременчуге.

Виталий Кличко сообщил о взрывах в Соломенском районе Киева – на место направляются службы.

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"Предварительно: в Соломенском районе обломки ракеты попали в автомобильную стоянку. Бригады экстренных служб – на месте. Задымление и на верхних этажах жилого дома рядом со стоянкой. Пожарные обследуют", – написал он в соцсети.

В КГВА сообщили, что в Соломенском районе в результате падения обломков есть повреждения многоэтажки, возник пожар.

 
 

Дополнено в 04:05. Позже в КГВА уточнили, что в Соломенском районе в результате падения обломков на 24-этажное здание возникли разрушения и возгорания на 16, 17 и 18 этажах.

"Сейчас известно о 2-х пострадавших. Одному оказали медицинскую помощь на месте, другой госпитализирован. Информация уточняется", – сообщил начальник администрации Сергей Попко.

Напомним: На территории всей Украины в третий раз за вечер 23 июня и ночь 24 июня объявили воздушную тревогу.

Темы: КиевПВОракетный удар
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