У Харкові – вибухи: мер повідомив про щонайменше 3 "прильоти"
Субота, 24 червня 2023, 03:45
У Харкові вночі 24 червня прогриміла серія вибухів, міський голова Ігор Терехов повідомив про щонайменше 3 "прильоти" у Слобідському районі міста.
Джерела: Терехов у Telegram
Пряма мова: "Щонайменше три прильоти по Слобідському району. Попередньо – ракетами С-300.
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В одному випадку потрапляння у газову трубу. Є пожежа, на місці працюють підрозділи ДСНС.
Деталі: За словами очільника міста, наразі немає інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо: На території всієї України втретє за вечір 23 червня і ніч 24 червня оголосили повітряну тривогу.
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