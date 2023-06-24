У Харкові – вибухи: мер повідомив про щонайменше 3 "прильоти"

У Харкові вночі 24 червня прогриміла серія вибухів, міський голова Ігор Терехов повідомив про щонайменше 3 "прильоти" у Слобідському районі міста.

Джерела: Терехов у Telegram

Пряма мова: "Щонайменше три прильоти по Слобідському району. Попередньо – ракетами С-300.

В одному випадку потрапляння у газову трубу. Є пожежа, на місці працюють підрозділи ДСНС.

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Деталі: За словами очільника міста, наразі немає інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо: На території всієї України втретє за вечір 23 червня і ніч 24 червня оголосили повітряну тривогу.