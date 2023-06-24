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В Харькове – взрывы: мэр сообщил о как минимум 3 "прилетах"

"Украинская правда"Суббота, 24 июня 2023, 03:45
В Харькове – взрывы: мэр сообщил о как минимум 3 прилетах
ЗДАНИЕ ХАРЬКОВСКОЙ ОДА. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В Харькове ночью 24 июня прогремела серия взрывов, городской голова Игорь Терехов сообщил о по меньшей мере 3 "прилетах" в Слободском районе города.

Источники: Терехов в Telegram

Прямая речь: "По меньшей мере три прилета по Слободскому району. Предварительно – ракетами С-300.

В одном случае попадание в газовую трубу. Есть пожар, на месте работают подразделения ГСЧС.

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Детали: По словам главы города, пока нет информации о пострадавших нет.

Напомним: На территории всей Украины в третий раз за вечер 23 июня и ночь 24 июня объявили воздушную тревогу.

Темы: Харьковобстрел
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