В Харькове – взрывы: мэр сообщил о как минимум 3 "прилетах"

В Харькове ночью 24 июня прогремела серия взрывов, городской голова Игорь Терехов сообщил о по меньшей мере 3 "прилетах" в Слободском районе города.

Источники: Терехов в Telegram

Прямая речь: "По меньшей мере три прилета по Слободскому району. Предварительно – ракетами С-300.

В одном случае попадание в газовую трубу. Есть пожар, на месте работают подразделения ГСЧС.

Реклама:

Детали: По словам главы города, пока нет информации о пострадавших нет.

Напомним: На территории всей Украины в третий раз за вечер 23 июня и ночь 24 июня объявили воздушную тревогу.