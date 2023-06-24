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ППО знищила навколо Києва понад 20 ворожих ракет – КМВА

"Українська правда"Субота, 24 червня 2023, 04:47
ППО знищила навколо Києва понад 20 ворожих ракет – КМВА
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Сили протиповітряної оборони збили вночі 24 червня понад 20 російських ракет у повітряному просторі навколо Києва.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram

Пряма мова: "Восьма повітряна атака на Київ за червень. Ворог вчергове застосував свою звичайну тактику – стратегічні бомбардувальники Ту-95МС випустили з району Каспію ракети Х-101/555. 

Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет". 

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Нагадаємо: Внаслідок падіння уламків в Соломʼянському районі Києва пошкоджено кілька поверхів 24-поверхового будинку, щонайменше дві людини отримали поранення.

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Теми: ППОКиїв
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