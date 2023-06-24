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ПВО уничтожила вокруг Киева более 20 вражеских ракет – КГВА

"Украинская правда"Суббота, 24 июня 2023, 04:47
ПВО уничтожила вокруг Киева более 20 вражеских ракет – КГВА
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Силы противовоздушной обороны сбили ночью 24 июня более 20 российских ракет в воздушном пространстве вокруг Киева.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "Восьмая воздушная атака на Киев за июнь. Враг в очередной раз применил свою обычную тактику – стратегические бомбардировщики Ту-95МС выпустили из района Каспия ракеты Х-101/555.

Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено более 20 ракет".

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Напомним: В результате падения обломков в Соломенском районе Киева повреждены несколько этажей 24-этажного дома, по меньшей мере два человека получили ранения.

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Темы: ПВОКиев
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