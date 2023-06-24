Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Наслідки нічної атаки на Київ: пошкоджено багатоповерхівку, 2 загиблих

"Українська правда"Субота, 24 червня 2023, 07:45
Наслідки нічної атаки на Київ: пошкоджено багатоповерхівку, 2 загиблих
ПОШКОДЖЕНА БАГАТОПОВЕРХІВКА У КИЄВІ. ФОТО КМВА

Уламки збитої вночі 24 червня ворожої повітряної цілі пошкодили 25-поверховий будинок у Солом'янському районі Києва, загинули 2 людини, 11 – отримали поранення, 3 із них – госпіталізовано.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram

Пряма мова: "Внаслідок влучання уламків в 25-поверховий будинок в Соломʼянському районі сталося часткове руйнування будівельних конструкцій на 16, 17, 18, 19 поверхах будівлі із загораннями окремими осередками по поверхах. Пожежу локалізовано о 04.40, ліквідовано о 06:30.

Внаслідок атаки травми різного ступеню важкості отримало 11 чоловік, 3 з них - госпіталізовано.

Реклама:

Виявлено тіла 2 загиблих людей".

 
 

Деталі: За словами Попка, врятовано 24 людини, зокрема 3 людини деблоковано з-під завалів та ще одну – з ліфту.

Нагадаємо: Сили протиповітряної оборони збили вночі 24 червня понад 20 російських ракет у повітряному просторі навколо Києва.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео У ЗСУ повідомили про знищення російського складу у Макіївці

Зеленський: Світ бачить, що єдине джерело небезпеки для ЗАЕС – це Росія

Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму

На крівлі 2 енергоблоків ЗАЕС росіяни розмістили схожі на вибухівку предмети - Генштаб

Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла

Зеленський здійснить візит у Болгарію – ЗМІ

Усі новини...
Байдену доповіли про розвиток подій у Росії після заяв Пригожина
У Харкові – вибухи: мер повідомив про щонайменше 3 "прильоти"
Пригожин заявив, що "вагнерівці" збили вертоліт російської армії
ППО знищила навколо Києва понад 20 ворожих ракет – КМВА
Останні новини
02:41
ЦНС: Вугільна промисловість окупованої Донеччини – під загрозою існування
02:02
У передмісті Харкова прогриміли вибухи – ЗМІ
01:29
Шольц похвалив український контрнаступ
00:49
відео У ЗСУ повідомили про знищення російського складу у Макіївці
00:23
Вірменська церква в Україні засудила "благословення" на війну вірмен у Росії
00:18
Обстріли Сумщини: за добу – майже 270 "прильотів"
23:46
Зеленський про удар по Первомайському: Росія хоче стати взірцем зі знищення життя
23:22
Зеленський: Світ бачить, що єдине джерело небезпеки для ЗАЕС – це Росія
23:07
Зеленський попередив Макрона про провокації Росії на ЗАЕС
23:04
Боррель – про заколот Пригожина: Путіна вкусив його монстр, РФ – найбільша загроза для світу
Усі новини...
Реклама: