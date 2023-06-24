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Наслідки нічної атаки на Київ: пошкоджено багатоповерхівку, 2 загиблих

"Українська правда"Субота, 24 червня 2023, 07:45
Наслідки нічної атаки на Київ: пошкоджено багатоповерхівку, 2 загиблих
ПОШКОДЖЕНА БАГАТОПОВЕРХІВКА У КИЄВІ. ФОТО КМВА

Уламки збитої вночі 24 червня ворожої повітряної цілі пошкодили 25-поверховий будинок у Солом'янському районі Києва, загинули 2 людини, 11 – отримали поранення, 3 із них – госпіталізовано.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram

Пряма мова: "Внаслідок влучання уламків в 25-поверховий будинок в Соломʼянському районі сталося часткове руйнування будівельних конструкцій на 16, 17, 18, 19 поверхах будівлі із загораннями окремими осередками по поверхах. Пожежу локалізовано о 04.40, ліквідовано о 06:30.

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Внаслідок атаки травми різного ступеню важкості отримало 11 чоловік, 3 з них - госпіталізовано.

Виявлено тіла 2 загиблих людей".

 
 

Деталі: За словами Попка, врятовано 24 людини, зокрема 3 людини деблоковано з-під завалів та ще одну – з ліфту.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Сили протиповітряної оборони збили вночі 24 червня понад 20 російських ракет у повітряному просторі навколо Києва.

Теми: Київракетний удар
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