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Последствия ночной атаки на Киев: повреждена многоэтажка, 2 погибших

"Украинская правда"Суббота, 24 июня 2023, 07:45
Последствия ночной атаки на Киев: повреждена многоэтажка, 2 погибших
ПОВРЕЖДЕННАЯ МНОГОЭТАЖКА В КИЕВЕ. ФОТО КМВА

Обломки сбитой ночью 24 июня вражеской воздушной цели повредили 25-этажный дом в Соломенском районе Киева, погибли 2 человека, 11 – получили ранения, 3 из них – госпитализированы.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "В результате попадания обломков в 25-этажный дом в Соломенском районе произошло частичное разрушение строительных конструкций на 16, 17, 18, 19 этажах здания с возгораниями отдельными очагами по этажам. Пожар локализован в 04.40, ликвидирован в 06:30.

В результате атаки травмы различной степени тяжести получили 11 человек, 3 из них – госпитализированы.

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Обнаружены тела 2 погибших людей".

 
 

Детали: По словам Попко, спасены 24 человека, в том числе 3 человека деблокированы из-под завалов и еще один – из лифта.

Напомним: Силы противовоздушной обороны сбили ночью 24 июня более 20 российских ракет в воздушном пространстве вокруг Киева. 

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Темы: Киевракетный удар
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