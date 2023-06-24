Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Последствия ночной атаки на Киев: повреждена многоэтажка, 2 погибших

"Украинская правда"Суббота, 24 июня 2023, 07:45
Последствия ночной атаки на Киев: повреждена многоэтажка, 2 погибших
ПОВРЕЖДЕННАЯ МНОГОЭТАЖКА В КИЕВЕ. ФОТО КМВА

Обломки сбитой ночью 24 июня вражеской воздушной цели повредили 25-этажный дом в Соломенском районе Киева, погибли 2 человека, 11 – получили ранения, 3 из них – госпитализированы.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "В результате попадания обломков в 25-этажный дом в Соломенском районе произошло частичное разрушение строительных конструкций на 16, 17, 18, 19 этажах здания с возгораниями отдельными очагами по этажам. Пожар локализован в 04.40, ликвидирован в 06:30.

Реклама:

В результате атаки травмы различной степени тяжести получили 11 человек, 3 из них – госпитализированы.

Обнаружены тела 2 погибших людей".

 
 

Детали: По словам Попко, спасены 24 человека, в том числе 3 человека деблокированы из-под завалов и еще один – из лифта.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Силы противовоздушной обороны сбили ночью 24 июня более 20 российских ракет в воздушном пространстве вокруг Киева. 

Темы: Киевракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Байдену доложили о развитии событий в России после заявлений Пригожина
В Харькове – взрывы: мэр сообщил о как минимум 3 "прилетах"
Пригожин заявил, что "вагнеровцы" сбили вертолет российской армии
ПВО уничтожила вокруг Киева более 20 вражеских ракет – КГВА
Последние новости
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
Все новости...
Реклама: