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Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова і "йде на Москву"

Роман ПетренкоСубота, 24 червня 2023, 08:23
Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова і йде на Москву
пригожин, скріншот

Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти.

Джерело: Пригожин у відеозверненні

Деталі: Пригожин у Ростові-на-Дону заявив про контроль "Групою Вагнера" будівлі штабу, військових об'єктів, а також взяття під контроль аеродрому.

Тим часом телеграм-канали публікують відео, на якому, як ідеться в підписі до нього, глава ПВК "Вагнера" розмовляє із заступником міністра оборони Юнус-Беком Євкуровим і заступником начальника ГУ ГШ Володимиром Алексєєвим.

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Пригожин повідомляє Євкурову, нібито вагнерівці збили третій вертоліт і "зіб'ють усі, якщо їх будуть посилати".

Він каже, що ПВК приїхала в Ростов, щоб "отримати начальника Генштабу і Шойгу".

Пряма мова Пригожина: "Поки їх не буде тут, ми блокуємо місто Ростов і йдемо в Москву".

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Більше деталей: Тим часом російські ЗМІ повідомляють, нібито в Пітері в офісі "Вагнера" проходять обшуки.

Мер Москви Сергій Собянін тим часом написав, що в російській столиці "проводять антитерористичні заходи, спрямовані на посилення безпеки".

Теми: ПригожинПутінРосіявійна
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