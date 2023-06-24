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Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова и "идет на Москву"

Роман ПетренкоСуббота, 24 июня 2023, 08:23
Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова и идет на Москву
пригожин, скриншот

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его вояки сбили уже три российских вертолета.

Источник: Пригожин в видеообращении

Детали: Пригожин в Ростове-на-Дону заявил о контроле "Группой Вагнера" здания штаба, а также взятии под контроль аэродрома.

Тем временем телеграм-каналы публикуют видео, на котором, как говорится в подписи к нему, глава ЧВК "Вагнера" разговаривает с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и замначальника ГУ ГШ Владимиром Алексеевым.

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Пригожин сообщает Евкурову, якобы вагнеровцы сбили третий вертолет и "собьют все, если их будут посылать".

Он говорит, что ЧВК приехала в Ростов, чтобы "получить начальника Генштаба и Шойгу".

Прямая речь Пригожина: "Пока их не будет здесь, мы блокируем город Ростов и идем в Москву".

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Больше деталей: Тем временем российские СМИ сообщают, якобы в Питере в офисе "Вагнера" проходят обыски.

Мэр Москвы Сергей Собянин тем временем написал, что в российской столице "проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление безопасности".

Темы: ПригожинПутинРосcиявойна
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